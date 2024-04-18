Тендерная гарантия от Банка АВВ - всего за один день

Банк ABB упростил процесс предоставления тендерных гарантий юридическим лицам и предпринимателям, позволяя подать заявку на получение тендерной гарантии через интернет-банкинг. Теперь каждый может получить мгновенную тендерную гарантию при следующих условий:

- Без залога;

- Доступно клиентам, чей товарный бенефициарий является государственным

учреждением;

- Максимальная сумма за одну транзакцию составляет до 20 000 AZN (в

эквиваленте в долларах США и евро);

- Срок действия гарантии не превышает 1 года.

Кроме того, клиенты также могут заказать Закрытые гарантии с блокированием наличных средств через интернет-банкинг. В этом случае средства плательщика блокируются на полную сумму на расчетном счете выпускающего или исполняющего банка до даты выдачи гарантии.

Клиенты могут воспользоваться различными типами гарантий, предлагаемых Банком ABB. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.