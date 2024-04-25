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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 апреля

Экономика Материалы 25 апреля 2024 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 апреля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 апреля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8205 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8205

1 австралийский доллар

AUD

1,1059

1 аргентинский песо

ARS

0,0019

1 белорусский рубль

BYN

0,5195

1 бразильский реал

BRL

0,3302

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0885

100 южнокорейских вон

KRW

0,1234

1 чешская крона

CZK

0,0721

100 чилийских песо

CLP

0,1788

1 китайский юань

CNY

0,2346

1 датская крона

DKK

0,2441

1 грузинский лари

GEL

0,6323

1 гонконгский доллар

HKD

0,2171

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1193

100 индонезийских рупий

IDR

0,0105

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1564

1 швейцарский франк

CHF

1,859

1 израильский шекель

ILS

0,4488

1 канадский доллар

CAD

1,2416

1 кувейтский динар

KWD

5,5199

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0191

100 ливанских фунтов

LBP

0,0019

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3553

1 мексиканский песо

MXN

0,0995

1 молдавский лей

MDL

0,0953

1 египетский фунт

EGP

0,0355

1 норвежская крона

NOK

0,1549

100 узбекских сомов

UZS

0,0134

1 польский злотый

PLN

0,42

1 российский рубль

RUB

0,0184

1 сингапурский доллар

SGD

1,2491

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2378

1 турецкая лира

TRY

0,0522

1 тайваньский доллар

TWD

0,0521

1 таджикский сомони

TJS

0,1555

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0429

100 японских йен

JPY

1,0924

1 новозеландский доллар

NZD

1,0101

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