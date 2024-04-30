ЦБ Азербайджана назвал цели особого режима регулирования

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана обнародовал цели особого режима регулирования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил начальник отдела финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Сахиб Гасанов на презентации "Особого режима регулирования" банка.

По его словам, во многих странах действует особый режим регулирования.

"Особый режим регулирования представляет собой набор правил, регулирующих тестирование инновационных услуг и продуктов юридическими лицами на финансовых рынках в ограниченных рамках и под контролем Центрального банка Азербайджана", - сказал С.Гасанов.

Он подчеркнул, что основная цель состоит в создании платформы для повышения финансовой инклюзивности путем внедрения инновационных продуктов, тестирования инновационных продуктов в финансовом секторе, контроля рисков, связанных с внедрением инновационных продуктов, и совместного формирования нормативных рамок с участниками рынка.

"Особый режим регулирования также предлагает новые возможности. К таким возможностям относятся сокращение сроков выхода инновационной продукции на рынок, создание возможностей для привлечения инвестиций, устранение нормативных барьеров для инновационной продукции, снижение затрат на комплаенс, определение изменений, которые должны быть внесены в нормативные правовые акты в результате тестирования, снижение воздействия на потребителей в результате неудачных проектов", - добавил он.

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