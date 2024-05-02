В Азербайджане идут ремонтные работы на крупнейшей электростанции

БАКУ /Trend/ - Для повышения энергоэффективности, сокращения выбросов углерода в атмосферу, сбалансированной интеграции новосозданных возобновляемых источников энергии в энергосистему, сохранения и укрепления надежности и устойчивости энергосистемы страны, на второй по величине в стране электростанции "Шимал" ("Северная") мощностью 800 мегаватт, расположенной в поселке Шувалан, проводятся ремонтно-инспекционные работы в соответствии с регламентом.

Как сообщили Trend в "Азерэнержи", аналогичный процесс по улучшению технико-экономических показателей и повышения уровня эксплуатации был осуществлен в 2021 году на электростанции "Шимал-1" мощностью 1400 мегаватт, в настоящее время на электростанции "Шимал-2" мощностью 400 мегаватт проводятся комплексные ремонтные работы.

Работы выполняются специалистами электростанции "Шимал" и ООО "Энергосервис" ОАО "Азерэнержи" вместе со специалистами компании-производителя "Mitsubishi Power Europe, Ltd.". В результате внедрения новых технологий и дополнительного цифрового оборудования эффективность работы станции еще больше повысится. При этом, если раньше на каждый киловатт-час расходовалось примерно 220-222 граммов условного топлива, то теперь эта цифра упадет до 215-216 граммов на каждый киловатт-час, причем, помимо экономии природного газа, это приведет к сокращению выбросов углерода.

Параллельно "Азерэнержи" проводит ремонтные работы на малой ГЭС, работающей на используемой и сбрасываемой в море охлаждающей воде с "Шимал-2". В целом электростанция "Шимал" имеет самый высокий коэффициент полезного действия среди тепловых электростанций страны, и занимает первое место в регионе Южного Кавказа по коэффициенту полезного действия с показателем 57%.

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