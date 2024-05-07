ВТБ (Азербайджан) поддержал Международный день джаза в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) выступил партнером Международного дня джаза в Баку. Фестиваль, организованный ShowTime Booking Agency и 33 Event, прошел во дворце имени Гейдара Алиева. В нем приняли участие музыканты различных культурных сообществ, образовательных и государственных учреждений.

«Фестиваль джаза в Баку — всемирно известное событие для любителей музыки, которое дает возможность знакомить людей не только с шедеврами музыки, но и современными авторами. ВТБ (Азербайджан) несколько лет подряд поддерживает проведение джазового фестиваля в Баку, который является одним из главных музыкальных событий как в стране, так и в мире», — прокомментировал председатель правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.

Для справки:

Международный день джаза отмечается во всем мире 30 апреля под эгидой посла доброй воли ЮНЕСКО, ректора Института джаза, известного джазового пианиста Хёрби Хэнкока. Азербайджан присоединился к проведению фестиваля в 2012 году.

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