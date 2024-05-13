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В Азербайджане выделен льготный кредит на проект по развитию животноводства

Экономика Материалы 13 мая 2024 15:33 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выделил под проект развития животноводства льготный кредит в размере 150 тысяч манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети X.

Министр отметил, что данный кредит был выделен на проект предпринимателя Мушфига Гасанова.

"Проект будет реализован в Исмайыллы", - говорится в публикации.

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