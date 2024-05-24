Названо количество новых рабочих мест, созданных в Азербайджане в I кв. 2024 года

БАКУ /Trend/ - В I квартале 2024 года в Азербайджане создано 22 517 новых рабочих мест.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 25,9 процента.

Так, в I квартале 2023 года в Азербайджане было открыто 17 886 новых рабочих мест.

Отметим, что за январь-март 2024 года в Азербайджане на действующих предприятиях и в организациях создано 20 037 новых рабочих мест, а на новых - 2 265.

Напомним, что в I квартале текущего года в Азербайджане было создано 2 955 новых предприятий и организаций, 21 781 новый субъект индивидуального предпринимательства, что меньше на 27 процентов и 27, 4 процента соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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