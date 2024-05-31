В Азербайджане в 2024 году было осуществлено около 85 тысяч назначений пенсий, пособий и стипендий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за январь-апрель 2024 года были осуществлены в упреждающем порядке через электронную инфраструктуру более 84,9 тысяч назначений пенсий, пособий и стипендий.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что из указанного числа более 15,3 тысячи - пенсии, более 69,6 тысячи - пособия и стипендии (более 19,9 тысячи выплачиваются за счет Обязательного государственного социального страхования).

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