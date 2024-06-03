В Восточном Зангезуре впервые пройдет аукцион по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых

БАКУ /Trend/ - В Восточно-Зангезурском экономическом районе впервые будет организован аукцион по сдаче участков недр земли в эксплуатацию.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве Азербайджана по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Было отмечено, что мероприятие пройдет по инициативе Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов. Аукцион состоится 12 июня в селе Агалы Зангиланского района.

На аукцион будут выставлены месторождения известняка "Ахмедлы" в Лачинском районе и "Гаджилы" в Губадлинском районе. Физические и юридические лица, занимающиеся горнодобывающей деятельностью, могут обратиться для участия посредством "единого окна" Госагентства в Бакинском доме МСП (проспект Зии Буньядова, 38С).

Прием документов заканчивается 5 июня.

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