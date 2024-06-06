ЕБРР о поддержке Азербайджана в рамках COP29 (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов тесно сотрудничать с Азербайджаном, чтобы сделать конференцию COP29 успешным и результативным мероприятием, способствующим достижению общих целей в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата.

Об этом Trend сообщил региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос.

"Наша команда в Баку, а также те, кто находится в разных странах, будут поддерживать Азербайджан в использовании возможностей, предоставляемых конференцией, для мобилизации "зеленого" финансирования на национальном, региональном и глобальном уровнях", - сказал он.

Дракинос отметил, что роль Азербайджана в продвижении мер по борьбе с изменением климата и достижении целей устойчивого развития становится все более значимой.

"Страна заняла лидирующие позиции на Кавказе в области развертывания мощностей по производству солнечной и ветровой энергии, и ЕБРР сыграл важную роль в содействии этому. Будучи крупнейшим институциональным инвестором в Азербайджане и лидером в области климатического финансирования в регионе, мы являемся естественным партнером в реализации амбициозной программы Азербайджана по декарбонизации", - сказал региональный директор.

Представитель ЕБРР напомнил, что банк недавно профинансировал строительство первой частной ветровой электростанции общего назначения в Абшеронском и Хызинском районах после инвестиций в первую солнечную электростанцию общего назначения в Гарадаге в прошлом году.

"Мы также повышаем энергоэффективность в городе Гянджа в рамках нашей флагманской программы "Зеленые города". Что касается политики, то наше сотрудничество по аукционам на возобновляемые источники энергии привело к запланированной разработке проекта солнечной электростанции в Гарадаге. Теперь мы хотим помочь развить этот импульс и считаем, что COP29 - это прекрасная возможность", - сказал в заключение Алкис Вриениос Дракинос.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.