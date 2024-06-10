Mastercard в ближайшее время представит сервис на платформе ИИ в Азербайджане (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Mastercard в ближайшее время представит новый сервис на платформе искусственного интеллекта в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов.

"Искусственный интеллект - это не только новый, но и очень популярный и стремительно развивающийся тренд", - отметил Зейналов.

Региональный менеджер подчеркнул, что Mastercard интегрирует искусственный интеллект в технологии, в том числе в те, которые представляются и на азербайджанский рынок.

"В ближайшем будущем мы планируем представить нашим пользователям новые сервисы, основанные на платформе искусственного интеллекта. Эти сервисы будут направлены на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством в карточных операциях. Наши партнеры смогут использовать скоринг для оценки безопасности транзакций и обеспечения высокого уровня защиты для держателей карт", - добавил он.

Зейналов также отметил, что Mastercard в настоящее время работает над расширением транспортных проектов в Азербайджане.

"Мы обладаем обширным опытом в транспортной сфере и успешно реализуем проекты в десятках стран мира, включая Турцию", - сказал региональный менеджер.

По его словам, в различных городах клиенты могут использовать карты Mastercard для оплаты проезда в общественном транспорте, таком как автобусы и метро.

"В 2021 году мы запустили успешный транспортный проект в Шамахы в партнерстве с одним из местных банков. Пользователи уже три года могут оплачивать проезд безналично, что приносит им значительные преимущества. Мы также активно сотрудничаем с государственными органами и банковскими партнерами для расширения данного опыта на другие города Азербайджана", - подчеркнул Зейналов.

Говоря о безналичных платежах, региональный менеджер отметил, что их доля в общих потребительских расходах в Азербайджане составляет около 30 процентов.

"Это указывает на значительный потенциал для роста, и наша стратегия направлена на борьбу с наличными платежами. Наличные средства являются нашим главным конкурентом в этой борьбе как в мировом масштабе, так и в Азербайджане. Мы видим, что доля безналичных операций постоянно увеличивается, и все наши технологии, инновации и новые продукты и услуги направлены на увеличение этого показателя", - сказал он.

Отвечая на вопрос касательно переводов денежных средств на номера мобильных телефонов, Зейналов отметил, что данный сервис будет представлен в скором времени на азербайджанском рынке.

"Мы сотрудничаем с различными участниками, включая регуляторов, чтобы в ближайшее время представить этот сервис на азербайджанском рынке. Мы надеемся порадовать наших пользователей, и я уверен, что это произойдет в скором времени. Все пользователи, обладающие доступом к нашим технологиям, смогут отправлять денежные переводы как внутри Азербайджана, так и за его пределами", - добавил он.

Кроме того, региональный менеджер сказал, что у Mastercard уже есть сервис, позволяющий осуществлять перевод средств между счетами, не ограничиваясь только картой.

"В прошлом году мы успешно интегрировали этот сервис с несколькими банками, и в ближайшем будущем планируем завершить сотрудничество с другими финансовыми учреждениями. Это позволит обеспечить наших клиентов возможностью перевода денег не только между картами, но и между картой и счетом, а также между счетами. Таким образом, мы не ограничиваем себя только переводами с карты на карту", - заключил он.

В свою очередь генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал сказал в эксклюзивном интервью Trend, что Mastercard активно использует искусственный интеллект в своей деятельности.

"Вся наша инфраструктура построена на моделях, работающих на искусственной инфраструктуре", - сказал он.

Гюрдал также отметил недавнее приобретение компании Brighterion, которая занимается созданием и разработкой моделей для принятия бизнес-решений с использованием искусственного интеллекта.

"На данный момент мы используем ее для обнаружения мошенничества в магистрали нашей сети", - пояснил он.

Касаясь процесса транзакций, Гюрдал подчеркнул, что система Mastercard определяет характер транзакции и принимает решение о ее одобрении или отклонении, основываясь на анализе с использованием искусственного интеллекта.

"Мы также генерируем оценки для эмитентов и эквайеров, помогая им в принятии решений о маршрутизации транзакций", - добавил он.

Помимо этого, Гюрдал отметил роль Mastercard Advisors, которая совместно с членами компании использует модели искусственного интеллекта для принятия бизнес-решений, таких как андеррайтинг кредитных рисков и механизмы перекрестных продаж.

"Искусственный интеллект уже давно является важной частью нашего дизайна и стратегии", - подчеркнул он.

Генеральный директор также выразил намерение компании увеличить количество проектов, особенно в сотрудничестве с банками-партнерами в ближайшие месяцы и годы.

Отметим, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим пользователям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.

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