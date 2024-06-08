БАКУ /Trend/ - Обнародованы данные по ипотечному кредитованию по регионам Азербайджана на 1 января этого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, общий объем ипотечных кредитов в стране за год вырос на 11,4%, до 3 млрд 301,229 млн манатов.

На долю Баку пришлось 90,6% ипотечных кредитов, или 2 млрд. 989,381 млн. манатов, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

5,2% ипотечных кредитов, или 171,044 млн манатов пришлись на Сумгайыт, 2,1%, или 67,830 млн манатов - на Гянджу, 2,2%, или 72,974 млн манатов - на другие регионы страны. Это в годовом исчислении на 3,4% меньше, на 11,3% и на 27,4% больше соответственно.

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