В Азербайджане посредством аукциона сданы в пользование еще 17 месторождений полезных ископаемых

БАКУ /Trend/ - Еще 17 месторождений полезных ископаемых в Азербайджане переданы в эксплуатацию посредством аукциона.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжают организацию аукционов по передаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Аукционы по передаче в пользование месторождений полезных ископаемых создают новые возможности и благоприятные условия для предпринимателей, работающих в этой сфере.

Согласно информации, на аукционе, проведенном 5 июня, наблюдалась активность инвесторов.

Стартовая цена за песчано-гравийное месторождение "Ени Яшма I", расположенное в Хызы, выросло с 7 079 до 201 000 манатов, за песчано-гравийное месторождение "Тезекенд" по Лоту-1 - с 15 000 до 236 000 манатов. Кроме того, месторождение песка "Кюрдчю", стартовая цена за которое составила 13 897 манатов, была сдана в пользование за 200 000 манатов.

Отметим, что на аукционе наряду с песчаными и песчано-гравийными месторождениями инвесторам были предоставлены в пользование месторождения глины, гранодиорита, андезита.

С результатами аукциона (итоговая цена, победители аукциона и другая информация) можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/45k7ZOU.

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