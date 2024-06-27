Казахстан развивает порт Курык в рамках Среднего коридора - Алия Мурзагалиева

АЛМАТЫ /Trend/ - Казахстан развивает порт Курык в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом сказала управляющий директор по активам и работе с проектами национального управляющего холдинга Казахстана "Байтерек" Алия Мурзагалиева в ходе сессии «Евразийский транспортный каркас: потенциал, проблемы, решения» в рамках бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

«Мы видим большой потенциал в Среднем коридоре. Казахстан вложил немало инвестиций в данный проект, в том числе через «Казахстанские железные дороги». Сейчас большое внимание уделяем вопросу развития порта Курык на Каспийском море. Это новый порт и он на этапе большого развития. Мы туда тоже заходим для того, чтобы финансировать проекты больших компаний, которые хотят там развивать и расширять грузовую пропускную способность порта», - сказала она.

По ее словам, в целом же Казахстан уже во второй раз очень масштабно возвращается к вопросу транспортной инфраструктуры.

«Первый раз - это была реконструкция, модернизация автомобильных дорог, железных дорог и железнодорожных веток, обеспечение подвижным составом. Данная программа уже завершена. Сейчас правительство пишет новую программу, Национальный инфраструктурный план. В его рамках холдингу Байтерек" отведена большая роль, и нашим дочерним организациям по финансированию проектов логистического характера», - сказала Мурзагалиева.

Она отметила, что с 2015 года вложены большие средства для того, чтобы обновить грузовые вагоны, контейнеры, пассажирские вагоны.

«Плюс сейчас по локомотивам у нас есть проекты. Будут масштабно ремонтировать, модернизировать и реконструировать автомобильные дороги. Мы уже привлекаем деньги на эти проекты развития автомобильных дорог. Когда начали этим заниматься, увидели что есть проблемы с автодорожной спецтехникой. Начинаем с ними тоже работать, привлекаем малый и средний бизнес, который занимается ремонтом и реконструкцией дорог», - добавила Мурзагалиева.