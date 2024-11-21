Названы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на следующий год

БАКУ /Trend/ - В 2025 году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 260 миллионов 700 тысяч манатов, что на 22,7 миллиона манатов, или на 9,5% больше, чем в текущем году.

Об этом на совместном заседании двух комитетов Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, депутат Муса Гулиев, сообщает Trend.

Председатель комитета отметил, что 206,3 млн манатов, или 79,1% доходов Фонда страхования от безработицы будут сформированы за счет сбора по страховым взносам от безработицы, что на 21,7 млн манатов, или 11,7%, больше утвержденного соответствующего показателя 2024 года.

"54,3 миллиона манатов, или 20,8% доходов будут поступать за счет резерва Фонда страхования от безработицы, сформированного на 1 января 2025 года. 75,9% сборов по страховым взносам (или 156,56 млн манатов) приходятся на долю внебюджетного сектора. В следующем году расходы Фонда страхования от безработицы будут охватывать 13 направлений. 29,5% расходов направлено на финансирование мероприятий по самозанятости, 13,4% - на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования, в целом 55% средств - на активные меры по трудоустройству. По сравнению с утвержденным проектом бюджета текущего года в 2025 году расходы на страховые выплаты по безработице будут увеличены на 2 миллиона манатов, или на 13,3%, расходы на финансирование мероприятий по самозанятости - на 4 миллиона манатов, или на 5%.

Расходы на организацию профессиональной подготовки, а также на финансирование части заработной платы работников в местах общественных работ, а также расходы на другие активные мероприятия остаются на том же уровне, что и в текущем году. В 2025 году за счет Фонда обязательного страхования планируется подключить к программе самозанятости 8 тыс. человек. Таким образом, количество лиц, которые будут охвачены программой самозанятости с 2017 по 2025 годы, составит 100 тысяч человек. На следующий год Государственному агентству занятости при министерстве труда и социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики планируется выделить 9 миллионов манатов. Проект бюджета Фонда страхования от безработицы в 2025 году сможет создать оптимальные основы для компенсации застрахованным потерянной заработной платы, финансирования самозанятости, проведения мероприятий по профессиональной подготовке и профориентации, организации оплачиваемых общественных работ и других активных мероприятий по трудоустройству", - отметил он.