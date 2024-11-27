Центробанк Азербайджана прокомментировал новые правила деятельности НКО

БАКУ /Trend/ - В соответствии с изменениями, внесенными в закон "О Небанковских кредитных организациях (НКО)" в 2023 году, решениями правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 15 ноября 2024 года были утверждены "Правила пруденциального регулирования деятельности Небанковских кредитных организаций" и "Правила управления кредитными рисками в Небанковских кредитных организациях". Эти изменения приняты в рамках стратегических целей, определенных в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на регулирующий орган, развитие деятельности НКО, являясь элементом финансовой инклюзивности, обеспечивает более широкий доступ населения, малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам.

Центральный банк Азербайджанской Республики продолжает предпринимать необходимые шаги в рамках своего мандата для повышения этой роли НКО, а также обеспечения доступности и прозрачности предлагаемых ими кредитных продуктов.

В правилах установлены новые требования качественного характера. Так, в НКО приведены нормативные требования, касающиеся организации системы управления кредитным риском, политики кредитного риска, процедур оценки и администрирования кредитных рисков, мониторинга рисков, а также порядка расчета фактической годовой процентной ставки по кредитному договору.

Помимо этого, в Правилах впервые определены понятие краткосрочных "ежедневных" кредитов, максимальные пределы по сумме, сроку и дневной процентной ставке, а также более жесткие пруденциальные нормативы по таким кредитам.

В то же время в Правилах сформулированы требования количественного характера, влияющие на финансовую устойчивость. Согласно правилам, требования к уставному капиталу новосозданных НКО доведены до 1 миллиона манатов, установлены требования к капиталу в размере 1 миллиона манатов для существующих и новых НКО и требования к соотношению обязательств к капиталу, пересмотрены требования к созданию резервов.

Требования в Правилах направлены на укрепление финансовой устойчивости НКО и защиту прав потребителей. Центральный банк продолжит работу по совершенствованию в этом направлении, уделяя особое внимание текущим процессам в секторе НКО, а также опыту передовых стран мира в этой области.

Соответствующие вышеупомянутые Правила можно просмотреть по нижеприведенным ссылкам:

Правила пруденциального регулирования деятельности Небанковских кредитных организаций

Правила управления кредитными рисками в Небанковских кредитных организациях

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