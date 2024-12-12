Назван объем ВВП Азербайджана за январь-ноябрь

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на 113 миллиардов 282,4 миллиона манатов, или на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,4 процента, а в ненефтегазовом - на 6,4 процента.

"37,1 процента производства ВВП приходится на промышленность, 10 процентов - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,1 процента - на транспорт и складское хозяйство, 6,2 процента - на строительство, 6,1 процента - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,5 процента - на размещение туристов и общественное питание, 1,8 процента - на информационно-коммуникационную сферу, 19,2 процента - на другие отрасли, а чистые налоги на продукцию и импорт составили 10 процентов ВВП.

ВВП на душу населения составил 11 тысяч 104,2 маната", - говорится в сообщении Госкомстата.

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