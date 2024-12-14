За счет какого источника увеличены прогнозируемые доходы государственного бюджета на 2025 год?

БАКУ /Trend/ - Стало известно, за счет какого источника будут увеличены прогнозируемые доходы государственного бюджета в 2025 году.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", принятом Милли Меджлисом (парламент) в первом и втором чтениях.

Так, поступления от платных услуг бюджетных организаций прогнозировались в размере 840 миллионов манатов, а в третьем чтении прогнозируемые доходы по этому источнику были увеличены до 880 миллионов манатов. Таким образом, в прогнозируемых доходах зафиксирован рост на 40 миллионов манатов.

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