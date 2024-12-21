Испанская компания GROINN представила план по модернизации сельского хозяйства в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Испанский агропроизводитель GROINN намерен внедрить свои передовые технологии в Казахстане.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал источник в компании.

"Компания GROINN нацелена на внедрение своих передовых технологий в Казахстане, чтобы вывести на новый уровень сельскохозяйственные показатели, снизить операционные затраты для фермеров и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Эта инициатива не только дает возможность местным производителям оптимизировать использование ресурсов, но и укрепляет национальную экономику Казахстана, позиционируя страну как регионального лидера в области устойчивого сельского хозяйства", - отметили в компании.

По словам источника, GROINN в настоящее время изучает возможность интеграции местных компонентов, таких как кабель и солнечные панели, в свой бизнес в Казахстане.

"Мы уверены, что Казахстан может стать ключевым партнером в нашей производственной цепочке, являясь штаб-квартирой наших операций в Центральной Азии, Азербайджане и Каспийском регионе", - отметил он.

Приоритет экологии и устойчивости позволит Казахстану масштабировать анализ и оптимизацию сельскохозяйственных земель, укрепляя экономику и становясь одной из первых стран, внедривших комплексные технологические инновации на национальном уровне, добавил источник.

"Сотрудничество Казахстана с нашей компанией представляет собой взаимовыгодную возможность: для GROINN это доступ к стратегически важному рынку; для Казахстана — развитие сильной, современной сельскохозяйственной экономики. Ожидается, что такой рост привлечет инвестиции как от местных, так и международных компаний, заинтересованных в участии в трансформационном процессе Казахстана", - сказал он.

Также было подчеркнуто, что хотя первоначальное внимание уделяется цифровизации и оптимизации сельского хозяйства, будущие инициативы могут включать разработку сельскохозяйственных и животноводческих ферм.

"Наш приоритет на данный момент — предоставить каждому казахстанскому фермеру инструменты, необходимые для повышения продуктивности земель и экономического потенциала", - сказал в завершение представитель GROINN.

Напомним, что губернатор Кызылординской области Казахстана недавно посетил с визитом Барселону (Испания), где провел встречи с несколькими известными испанскими компаниями. В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между испанской компанией GROINN и казахстанской компанией "Абзал и К", чтобы начать поэтапную локализацию сенсоров, направленных на оптимизацию управления сельскохозяйственными и лесными операциями с использованием компонентов от казахстанских производителей.