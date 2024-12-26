В Азербайджане увеличились сборы по страхованию жизни

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь этого года в Азербайджане за счет видов страхования жизни было собрано 79,3 миллиона манатов страховых взносов.

Как сообщили Trend в Центральном банке, это на 5,2 миллиона манатов, или на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно информации, за указанный период в стране было собрано 230,3 миллиона манатов страховых взносов за счет видов страхования, не связанных со страхованием жизни, что на 8,8 миллиона манатов, или на 4% больше, чем годом ранее.

Отметим, что за отчетный период сумма выплат по видам страхования жизни увеличилась на 21,8% и составила 4,2 млн манатов, а объем выплат по видам страхования, не относящимся к категории страхования жизни, увеличился на 27,3% и составил 121,7 млн манатов.

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