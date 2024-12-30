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Мечеть Шейха Мухаммеда в заповеднике "Басгал" будет отреставрирована

Экономика Материалы 30 декабря 2024 17:49 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Мечеть Шейха Мухаммеда (археологический музей) в Государственном историко-культурном заповеднике "Басгал" в поселке Басгал Исмайыллинского района будет отреставрирована.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, наряду с этим, будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

В связи с этим Государственное агентство по туризму Азербайджана начало подготовительные работы.

Агентство спрогнозировало, что выполнение вышеуказанных работ обойдется в 349,7 тысячи манатов.

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