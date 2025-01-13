В Азербайджане увеличились поступления по социальным страховым взносам

БАКУ /Trend/ - За прошедший год поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам в Азербайджане составили более 5 миллиардов 763 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, это рост по сравнению с 2023 годом на 10,9 процента, или на более чем 566,5 миллиона манатов.

Поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составили более 3,8 миллиарда манатов.

Поступления по страховым взносам от безработицы по сравнению с 2023 годом увеличились на 13,7 процента и составили 208,1 миллиона манатов. Поступления по внебюджетным организациям увеличились на 16,9 процента и составили 156,9 миллиона манатов.

Поступления по взносам на обязательное медицинское страхование по сравнению с 2023 годом увеличились на 8,6 процента и составили более одного миллиарда манатов. Поступления по внебюджетным организациям увеличились на 10 процентов и достигли 721,3 миллиона манатов.

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