В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в сфере производства машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов в 2024 году произведено продукции на 826,6 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, по сравнению с 2023 годом производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 44,7%, производство машин и оборудования сократилось на 51,4%, а производство других транспортных средств - на 50,3%.

В 2024 году было произведено 5998 единиц легковых автомобилей, что на 2129 единиц больше, чем в предыдущем году.

За этот период производство тракторов сократилось на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

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