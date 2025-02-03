FlyArystan открыл продажу авиабилетов на сезонные рейсы из Астаны в Баку

АСТАНА /Trend/ - Казахстанский лоукостер FlyArystan начал продажу авиабилетов по направлениям: Астана – Бишкек – Астана и Астана – Баку – Астана, которые будут доступны в период летней навигации.

Как передает Trend со ссылкой на FlyArystan, рейсы из Астаны в Бишкек и обратно начнутся с 1 июня и продлятся до 31 августа 2025 года. Они будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Рейсы в Баку и обратно стартуют 2 июня текущего года с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.



Отметим, что ранее авиаперевозчик анонсировал открытие продаж авиабилетов на весенне-летнюю навигацию 2025 года. Уже сейчас пассажиры могут приобрести билеты по самым выгодным ценам на рейсы в Бишкек, Баку и другие международные и внутренние направления через мобильное приложение FlyArystan, на официальном сайте компании, а также через другие доступные каналы продаж.