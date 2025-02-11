В компаниях должны быть внедрены правильные системы оценки, вознаграждения и наказания - ООО "PASHA Holding"

БАКУ /Trend/ - В компаниях должны быть установлены и внедрены надлежащие системы оценки, вознаграждения и наказания.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на Форуме человеческого развития в Баку главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Он отметил, что основная роль бизнеса должна заключаться в том, чтобы найм сотрудников осуществлялся на основе их знаний и навыков.

"Это звучит просто, но, к сожалению, в реальности и на практике не всегда так проявляется. На это есть как субъективные, так и объективные причины. В то же время в компаниях должны быть разработаны и внедрены правильные системы оценки, вознаграждения и наказания. Во многих компаниях и бизнесах работа людей оценивается по результату.

На мой взгляд, в азербайджанском бизнес-сообществе в первую очередь оценивать следует не только результат, но и намерение. Каждый человек может ошибаться, и результат может оказаться неудачным. Но важно понять — каково было намерение? Принимают и применяют ли это бизнесы? Это уже большой вопрос.

Один из самых важных моментов — это создание управленческих систем, основанных на принципах внутренней честности. Каждая система должна быть устроена таким образом, чтобы затруднять допущение ошибок, в первую очередь молодежи. Система должна побуждать их к правильным действиям и принятию верных решений", - добавил он.

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