Микаил Джаббаров назвал число лиц, сделавших пожертвования в Фонд возрождения Карабаха

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день более 16 тысяч юридических и физических лиц сделали пожертвования в Фонд возрождения Карабаха.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Министр отметил, что большая часть этих пожертвований была сделана предпринимателями.

Напомним, что сегодня в Баку состоялся форум "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

В форуме приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, представители государственных структур, международных аудиторских компаний.

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