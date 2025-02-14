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Обнародован объем доходов и расходов ГФСЗ Азербайджана за прошлый месяц

Экономика Материалы 14 февраля 2025 16:51 (UTC +04:00)
Обнародован объем доходов и расходов ГФСЗ Азербайджана за прошлый месяц
Фото: Государственный фонд социальной защиты

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В январе текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 579 миллионов манатов.

Об этом Trend сообщили в Фонде.

Согласно информации, доходы по сравнению с прогнозом выросли на 8 процентов, или на 44 миллиона манатов. В составе доходов Фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию за тот же период увеличились на 11 процентов, или на 44 миллиона манатов, и составили 1 миллион манатов.

В прошлом месяце расходы Госфонда составили 574 миллиона манатов, что на 13 процентов, или 66 миллионов манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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