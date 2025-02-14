В Азербайджане обеспечено общественное участие в разработке структуры нового Налогового кодекса

БАКУ /Trend/ - Общественное участие в разработке структуры нового Налогового кодекса будет обеспечено и в дальнейшем.

Об этом, выступая на панельных дискуссиях в рамках форума "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация", сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы Азербайджана Самира Мусаева, сообщает Trend.

"Обеспечение устойчивости деятельности субъектов предпринимательства, способствующих повышению занятости и приносящих стране валюту, а также реализация мер налоговой политики, поддерживающих инвестиции, определяют фундаментальные взгляды в подходах Государственной налоговой службы. Наряду с этим, ряд вопросов, связанных с трансграничным налогообложением, требует совершенствования налогового законодательства.

Мы начали задумываться о структуре нового Налогового кодекса с 2024 года. Получены отзывы и предложения предпринимателей, консалтинговых компаний, крупных холдингов, играющих важную роль в этом направлении. Мы начали работу над Налоговым кодексом в рамках процесса регулирования сложившихся экономических отношений и формирования справедливого налогового законодательства, исходя из потребностей бизнес-сообщества в целом. Общественное участие в работе в этом направлении будет обеспечено и в дальнейшем", - сказала С. Мусаева.

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