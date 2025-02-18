Счетная палата подписала меморандум о сотрудничестве с Нахчыванским госуниверситетом

БАКУ /Trend/ - Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой и Нахчыванским государственным университетом.

Об этом Trend сообщили в Счетной палате.

Согласно информации, меморандум предусматривает развитие научно-практических связей, обеспечение квалифицированной подготовки кадров, обмен существующим опытом в областях, представляющих взаимный интерес, и т.д.

Затем председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов встретился со студентами Нахчыванского государственного университета. Во встрече приняли участие ректор университета Эльбрус Исаев, а также сотрудники университета и Счетной палаты.

Вугар Гюльмамедов затронул теоретические и практические аспекты управления государственными финансами, контроля за ними. В то же время он коснулся структуры стратегического управления Счетной палаты, отметив, что реализуется ряд программ, направленных на расширение связей с различными высшими учебными заведениями. Было подчеркнуто, что в этих рамках предусмотрена совместная деятельность с Нахчыванским государственным университетом, отмечена важность практических занятий по учебному проекту "Аудит в государственном секторе", важность подготовки квалифицированных кадров.

В.Гюльмамедов добавил, что в будущем сотрудничество с университетом предусматривает также проведение стажировки студентов в Счетной палате, привлечение к тренингам по развитию карьеры, проведение совместных исследований, публикацию лучших статей студентов университета по данной области в журнале "Государственный аудит", оказание поддержки в определении учебных программ по соответствующим дисциплинам.

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