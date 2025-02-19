Счетная палата выявила более 100 млн манатов нереализованных доходов, связанных с безопасными отходами

БАКУ /Trend/ - Выявлено более 100 миллионов манатов нереализованных доходов, связанных с безопасными отходами.

Об этом говорится по итогам аудита, проведенного Счетной палатой Азербайджана, сообщает Trend.

Отмечается, что в 10 городах и районах республики не было реализовано более 100 млн манатов потенциального дохода в сфере управления безопасными отходами на 2021-2023 годы. По объемам отходов, переданных для оказания услуг по их обезвреживанию соответствующими структурами города Баку, у ОАО "Темиз шехер" на конец аудируемого периода образовалась кредиторская задолженность в размере 21,3 млн манатов. Финансовые потери создавали дополнительную нагрузку и покрывались за счет расходов государственного бюджета.

Действующие правовые акты предусматривают применение двойного тарифа для производителей твердых бытовых отходов: с одной стороны, за их сбор, транспортировку и обезвреживание, с другой – за размещение (обязательные платежи, взимаемые местными органами власти и МЭПР). Однако финансовая нагрузка на производителей отходов в виде обязательных платежей не регламентирована в должной мере по сравнению с другими отходами (медицинскими, биологическими, промышленными, строительными и т. д.).

Подчеркивается, что база охвата обязательных платежей, которые должны взиматься министерством экологии и природных ресурсов (его подведомственными структурами), не была уточнена. В частности, в городах Баку, Сумгайыт, Ширван, а также в Нефтчалинском, Сальянском, Гаджигабульском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Билясуварском, Хызинском и Абшеронском районах такие платежи и вовсе не собирались, не был обеспечен сбор поступлений за размещение отходов в соответствии с нормативами платежей для группы непотребительских (небытовых) производителей отходов среди активных налогоплательщиков, количество которых составляло 664 195 в 2021 году, 709 925 - в 2022 году и 760 489 - в 2023 году.

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