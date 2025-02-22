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На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)

Экономика Материалы 22 февраля 2025 15:18 (UTC +04:00)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
Фото: Порт Баку / Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На конференции в Гамбурге были представлены инициативы по развитию Бакинского порта.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Бакинский международный морской торговый порт.

Так, на конференции "Новые маршруты, новые рынки: Глобальные ворота и потенциальные рынки вдоль Среднего коридора", проходящей в Гамбургской торговой палате, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов представил достижения порта в области грузоперевозок, расширения инфраструктуры и инициатив в области устойчивого развития.

Согласно информации, Талех Зиядов в своем выступлении отметил, что по итогам 2024 года общий грузооборот Бакинского порта составил 7,6 миллиона тонн, а контейнерные перевозки выросли на 73 процента. В прошлом году в рамках Среднего коридора было перевезено 310 блок-поездов. А в январе 2025 года было принято 40 блок-поездов. Эти показатели еще больше усиливают роль Бакинского порта как главного центра интермодальных перевозок.

С учетом стабильного роста объемов грузоперевозок правительство Азербайджана объявило о плане расширения Бакинского порта, предусматривающем увеличение его годовой грузооборотной мощности с 15 миллионов тонн до 25 миллионов тонн в ближайшие годы, включая повышение контейнерной вместимости до 500 000 TEU.

В целях удовлетворения растущего грузопотока по Среднему коридору Азербайджан, Казахстан и Китай создали совместное предприятие для строительства нового интермодального грузового терминала в Алятском терминале Бакинского порта. Этот терминал повысит эффективность обработки грузов и укрепит роль Среднего коридора в глобальной торговле.

В рамках COP29 Бакинский порт совместно с международной компанией в сфере "зеленой" энергетики запустил уникальный проект по возобновляемой энергии. В рамках этой инициативы будет установлена солнечная фотоэлектрическая система мощностью 5,4 МВт, интегрированная с системой накопления энергии (BESS). Этот проект, впервые реализуемый в Азербайджане, обеспечит эффективное использование солнечной энергии и внесет вклад в достижение Бакинским портом цели нулевых выбросов к 2035 году.

На конференции была подчеркнута стратегическая роль Среднего коридора в торговле между Европой и Азией, а также его перспективы развития. Кроме того, было вновь выделено значение Бакинского порта как ключевого транспортного узла с современными инфраструктурными возможностями и центра интермодальных перевозок.

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На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)
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