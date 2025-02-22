На международной конференции представлены инициативы по развитию Бакинского порта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На конференции в Гамбурге были представлены инициативы по развитию Бакинского порта.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Бакинский международный морской торговый порт.

Так, на конференции "Новые маршруты, новые рынки: Глобальные ворота и потенциальные рынки вдоль Среднего коридора", проходящей в Гамбургской торговой палате, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов представил достижения порта в области грузоперевозок, расширения инфраструктуры и инициатив в области устойчивого развития.

Согласно информации, Талех Зиядов в своем выступлении отметил, что по итогам 2024 года общий грузооборот Бакинского порта составил 7,6 миллиона тонн, а контейнерные перевозки выросли на 73 процента. В прошлом году в рамках Среднего коридора было перевезено 310 блок-поездов. А в январе 2025 года было принято 40 блок-поездов. Эти показатели еще больше усиливают роль Бакинского порта как главного центра интермодальных перевозок.

С учетом стабильного роста объемов грузоперевозок правительство Азербайджана объявило о плане расширения Бакинского порта, предусматривающем увеличение его годовой грузооборотной мощности с 15 миллионов тонн до 25 миллионов тонн в ближайшие годы, включая повышение контейнерной вместимости до 500 000 TEU.

В целях удовлетворения растущего грузопотока по Среднему коридору Азербайджан, Казахстан и Китай создали совместное предприятие для строительства нового интермодального грузового терминала в Алятском терминале Бакинского порта. Этот терминал повысит эффективность обработки грузов и укрепит роль Среднего коридора в глобальной торговле.

В рамках COP29 Бакинский порт совместно с международной компанией в сфере "зеленой" энергетики запустил уникальный проект по возобновляемой энергии. В рамках этой инициативы будет установлена солнечная фотоэлектрическая система мощностью 5,4 МВт, интегрированная с системой накопления энергии (BESS). Этот проект, впервые реализуемый в Азербайджане, обеспечит эффективное использование солнечной энергии и внесет вклад в достижение Бакинским портом цели нулевых выбросов к 2035 году.

На конференции была подчеркнута стратегическая роль Среднего коридора в торговле между Европой и Азией, а также его перспективы развития. Кроме того, было вновь выделено значение Бакинского порта как ключевого транспортного узла с современными инфраструктурными возможностями и центра интермодальных перевозок.

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