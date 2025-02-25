96% пахотных земель в Азербайджане могут воспользоваться услугами страхования

БАКУ /Trend/ - 96 процентов пахотных земель в Азербайджане могут с легкостью воспользоваться услугой страхования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Фонда аграрного страхования Азербайджана Фуад Садыгов на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.

Он отметил, что в этом направлении утверждено около 14 нормативно-правовых законов, статусов.

"С учетом того, что в стране площадь земель, пригодных для сельского хозяйства, составляет 1,7 миллиона гектаров, уже можно застраховать 450 тысяч гектаров.

Уставный капитал Фонда аграрного страхования составляет 9 миллионов манатов. В результате деятельности системы аграрного страхования за 4-5 лет активы Фонда выросли с 9 до 30 миллионов манатов",- добавил Ф.Садыгов.

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