Назван объем инвестиций Фонда аграрного страхования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году объем инвестиций Фонда аграрного страхования составляет около 22-23 миллионов манатов.

Об этом сказал сегодня председатель правления Фонда аграрного страхования Азербайджана Фуад Садыгов на мероприятии "Аграрное страхование в Азербайджане: развитие и перспективы", сообщает Trend.

"В начале каждого года определяются направления инвестиций. Например, в этом году инвестиционные направления Фонда аграрного страхования составляют около 22-23 миллионов манатов. Эти средства предоставляются на государственные ценные бумаги, а также банкам с рейтингом выше B-, присвоенным международными рейтинговыми агентствами. В стране 5 таких банков. Мы инвестируем только в государственные банки, государственные ценные бумаги и банки с рейтингом выше B-, присвоенные международными агентствами", - сказал он.

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