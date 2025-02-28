Золото бьёт рекорды: почему цена растет?

БАКУ /Trend/ - Цена золота в феврале достигла нового исторического максимума – 2954 доллара за унцию. Это уже десятый рекорд с начала года. Почему драгоценный металл остается одним из самых надежных активов?

С начала 2024 года золото подорожало на 12 процентов, достигнув отметки 2954 доллара за унцию. Основной причиной роста стали опасения, связанные с угрозами Дональда Трампа ввести торговые пошлины, что может привести к глобальному экономическому конфликту. Эксперты отмечают, что в такие периоды инвесторы традиционно обращаются к золоту как к надежному активу.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в прошлом году цена на золото обновляла рекорды 40 раз. Средняя цена за четвертый квартал 2024 года составила 2663 доллара за унцию, что также является историческим максимумом, а среднегодовая цена достигла 2386 долларов (+23 процента по сравнению с предыдущим годом).

Центральные банки продолжили активные закупки золота: в 2024 году они приобрели более 1000 тонн металла – третий год подряд. Особенно заметным был рост покупок в четвертом квартале, когда объем закупок достиг 333 тонн.

Аналитики Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы, ожидая роста стоимости золота до 3100 долларов за унцию к концу 2025 года. В прошлом году банк прогнозировал 3000 долларов за унцию, но с учетом текущей динамики этот уровень может быть достигнут значительно раньше.

Золото традиционно дорожает в периоды экономической нестабильности, так как рассматривается как актив-убежище. Рост цен определяется балансом спроса и предложения: когда инвесторы опасаются инфляции, санкций или глобального кризиса, спрос на золото увеличивается, что ведет к росту котировок. Некоторые аналитики прогнозируют возможное достижение 3200 долларов за унцию, что свидетельствовало бы о продолжающейся турбулентности в мировой экономике. В случае обострения торговой войны между США и Китаем это может привести к экономическому кризису в КНР, что неизбежно скажется и на американском рынке.

Хотя цена на золото не является основным экономическим индикатором, она отражает глобальные экономические тенденции. Ее динамика зависит от объемов добычи, политики крупнейших центробанков, в том числе Китая и США. Вероятность дальнейшего роста цен остается высокой. Победа Трампа на выборах может привести к снижению базовой ставки, ослаблению доллара и, как следствие, удорожанию золота. Некоторые эксперты полагают, что отметка 3000 долларов за унцию будет пройдена уже в этом году.

Исторически рост цен на золото сопровождался кризисными явлениями в экономике. Стоимость металла прямо пропорциональна уровню инфляции: чем выше инфляция, тем дороже золото. В моменты падения фондового рынка инвесторы предпочитают переводить капиталы из акций в более стабильные активы, такие как золото и облигации.

Мировая экономика замедляется, и помимо традиционных рыночных факторов на нее все больше влияют политические события. Торговая война между Китаем и Западом, а также нестабильность на Ближнем Востоке подрывают глобализацию, способствуя росту спроса на золото как на защитный актив. Если ситуация сохранится или обострится, можно ожидать дальнейшего удорожания металла.

В 2023 году золото подорожало на 40 процентов – рост, сопоставимый с показателями 2010 года. По данным Всемирного совета по золоту, в резервах центральных банков и инвестиционных фондов хранится более 36,5 тысяч тонн золота. Лидером по запасам остаются США (8,13 тысячи тонн), за ними следуют Германия (3,35 тысячи тонн), Италия (2,45 тысячи тонн), Франция (2,44 тысячи тонн) и Россия (2,34 тысячи тонн).

По данным BullionVault, объем золота в резервах национальных центробанков составляет 15 процентов от всего когда-либо добытого металла. За последние 20 лет физические запасы золота выросли на 17 процентов, а в долларовом выражении – в шесть раз, достигнув 2,2 триллиона долларов. Только в 2023 году центральные банки приобрели 1037 тонн золота, аналогичный объем закупок был зафиксирован и в 2022 году.

Несмотря на отказ от золотого стандарта, многие страны продолжают накапливать золото для стабилизации национальных валют и защиты от инфляционных рисков. Диверсификация резервов снижает финансовые риски и укрепляет экономическую безопасность.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вошел в пятерку мировых лидеров по закупкам золота к концу третьего квартала 2024 года. Его золотые резервы достигли 127 тонн, увеличившись на 17,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Рост цен на золото объясняется не только экономической нестабильностью, но и изменениями в стратегии крупнейших мировых финансовых институтов. По данным Международного валютного фонда (МВФ), за последние два года центральные банки увеличили свои золотые резервы на рекордные 2100 тонн, что является самым высоким показателем за последние 55 лет. В первую очередь это касается развивающихся экономик, таких как Китай, Индия, Турция и Казахстан, которые намеренно снижают зависимость от доллара США, диверсифицируя резервы за счет драгоценного металла.

Динамика спроса и запасы центральных банков

Китай остается одним из ключевых игроков на рынке золота. Народный банк Китая (PBoC) в 2024 году увеличил свои золотые резервы на 225 тонн, доведя общий объем до 2,3 тысячи тонн. Важно отметить, что реальные запасы Китая могут быть выше, так как значительная часть приобретенного золота хранится в стратегических фондах, не отражающихся в официальных данных.

Турция также активизировала покупки. В 2023 году Центральный банк Турции приобрел 160 тонн золота, что на 45 процентов больше, чем годом ранее. Это связано с девальвацией турецкой лиры и необходимостью стабилизации национальной экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в Индии, где резервы золота достигли 822 тонн, что является историческим максимумом.

По оценкам Всемирного совета по золоту, в 2025 году спрос на металл со стороны центральных банков сохранится на уровне 900-1100 тонн, особенно с учетом возможного продолжения геополитической напряженности и ослабления доллара.

Инвестиционный интерес и ETF-фонды

В дополнение к физическим покупкам золота крупные финансовые инвесторы продолжают наращивать вложения в биржевые фонды (ETF), обеспеченные золотом. В 2023 году совокупные запасы золота в ETF увеличились на 310 тонн, достигнув 3,3 тысячи тонн. Ведущие золотые фонды, такие как SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust (IAU), зафиксировали приток капитала в размере 21 миллиарда долларов только за второй квартал 2024 года.

Эксперты Bank of America прогнозируют, что в случае продолжения текущих экономических и политических тенденций цена на золото может достичь 3400 долларов за унцию к концу 2025 года. Это связано с вероятностью дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС), что традиционно приводит к ослаблению доллара и повышению спроса на золото.

Стоит отметить, что последние данные по инфляции в США показывают рост на 4,2 процента в годовом выражении, что превышает целевой уровень ФРС в 2 процента. Это означает, что инфляционные ожидания остаются высокими, а инвесторы продолжают искать способы защиты капитала, включая вложения в золото.

Влияние геополитики

Нестабильность в Восточной Европе, усиление санкционного давления на Россию, война в Газе и возможные новые торговые конфликты между США и Китаем создают неопределенность на мировых рынках. По данным Goldman Sachs, вероятность рецессии в еврозоне в 2025 году оценивается в 35 процентов, что может привести к дальнейшему росту интереса к золоту.

На фоне роста спроса мировая добыча золота остается относительно стабильной. В 2023 году глобальная добыча составила 3,64 тысячи тонн, что лишь на 1,2 процента больше, чем годом ранее. Крупнейшими производителями остаются:

Китай – 370 тонн

– 370 тонн Россия – 325 тонн

– 325 тонн Австралия – 310 тонн

– 310 тонн США – 200 тонн

– 200 тонн Канада – 185 тонн

При этом аналитики отмечают снижение темпов открытия новых месторождений, что в долгосрочной перспективе может привести к дефициту предложения и дополнительному росту цен.

Роль Азербайджана в золотом рынке

В последние годы Азербайджан значительно усилил свое присутствие на мировом рынке золота, как через наращивание государственных резервов, так и путем увеличения объемов добычи драгоценного металла.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) активно инвестирует в золото с целью диверсификации и защиты своих активов от инфляционных рисков и геополитической нестабильности. В 2024 году фонд приобрел около 45 тонн золота, увеличив общий объем резервов с 127 тонн в октябре 2024 года до 146,6 тонн к январю 2025 года.

Это позволило ГНФАР войти в пятерку крупнейших покупателей золота среди государственных фондов в мире по итогам третьего квартала 2024 года.

Исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов отметил, что увеличение доли золота в инвестиционном портфеле фонда служит эффективной мерой защиты от инфляции и экономической неопределенности на внешних рынках.

В планах фонда довести долю золота в своих активах до 25 процентов в 2025 году, что подчеркивает стратегическую важность этого актива для национальной экономики.

Азербайджан также демонстрирует значительные успехи в увеличении объемов добычи золота. В январе 2025 года в стране было добыто 236,2 килограмма золота, что на 88,5 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основными операторами в этой сфере являются компании Anglo Asian Mining (AAM) и AzerGold.

Британская компания Anglo Asian Mining прогнозирует существенный рост добычи золота в Азербайджане в 2025 году — до 28-33 тысяч унций (примерно 872-1026 килограммов), что почти вдвое превышает показатель 2024 года, составлявший 15 073 унции (около 469 килограмм).

Кроме того, компания ожидает рекордного увеличения добычи меди благодаря открытию нового рудника "Гилар".

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, по состоянию на 1 февраля 2025 года запасы готовой продукции золота в стране составили 207,4 килограмма.

В 2024 году общий объем добычи золота достиг 2 663,5 килограмма, что свидетельствует о стабильном росте в этой отрасли.

Прогнозы и перспективы

Мировые аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на золото. Согласно оценкам швейцарского финансового холдинга UBS Group, стоимость одной унции золота может достичь 3 200 долларов к концу 2025 года, а затем стабилизироваться на уровне 3 000 долларов.

Этот тренд обусловлен глобальной экономической неопределенностью и повышенным спросом на золото как на надежный актив.

В этом контексте стратегия Азербайджана по увеличению золотых резервов и наращиванию добычи позиционирует страну как важного игрока на мировом рынке драгоценных металлов, способного эффективно реагировать на глобальные экономические вызовы и укреплять свою финансовую стабильность.

В условиях глобальной экономической и политической нестабильности золото продолжает оставаться ключевым инструментом сохранения капитала. Высокий спрос со стороны центральных банков, инвестиционных фондов и частных инвесторов поддерживает тренд на удорожание драгоценного металла. С учетом вероятного снижения процентных ставок ФРС, роста геополитических рисков и замедления мировой экономики цена золота, скорее всего, продолжит расти.

Прогнозы крупнейших банков и финансовых аналитиков свидетельствуют о высокой вероятности достижения уровня 3200-3400 долларов за унцию в 2025 году, а при усугублении кризисных явлений этот рубеж может быть преодолен еще раньше.

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