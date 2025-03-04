Средний коридор даст новые преимущества региональному транспортному сообщению: в Баку подписаны новые соглашения

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялось заседание Общее собрание Объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (МА ТМТМ).

Как сообщает во вторник Trend, в заседании приняли участие делегации из 10 стран, в том числе руководители железнодорожных администраций государств-членов Ассоциации, высокопоставленные представители транспортных и логистических компаний.

На мероприятии было отмечено, что ТМТМ, также известный как Средний коридор, становится все более популярным как одна из основных артерий регионального транспортного сообщения.

Отметили, что в рамках тесного сотрудничества между государствами-членами МА ТМТМ были реализованы меры по улучшению управления грузовыми операциями, включая интеграцию в современные аналитические информационные системы и создание служб мониторинга грузов в режиме реального времени. С введением сингапурской компанией Global DTC мультимодальной платформы Digital Trade Corridor и платформы Fast Customs для ТМТМ была повышена прозрачность операций и усилены механизмы контроля.

Особое внимание было уделено увеличению грузопотока по железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн в год и возобновлению грузовых операций на этой линии.

Как отметили участники мероприятия, основной целью является повышение эффективности транспортной системы через обеспечение безопасности грузов, согласование единых тарифов и ускорение грузопотока, что удовлетворяет потребности всех партнеров. Этот подход позволит странам Среднего коридора добиваться успеха в долгосрочной перспективе.

После обсуждения была заслушана информация рабочей группы Объединения юридических лиц МА ТМТМ об утвержденных тарифных ставках на 2025 год.

В завершение состоялась церемония подписания протокола заседания, соглашений "Об организации фидерного сообщения между портами Каспийского моря" и "Об обеспечении погрузки фидерных судов".

Мероприятие продолжило свою работу форумом на тему "К Среднему коридору через Каспийское море" (Middle Corridor via the Caspian Sea), где состоялся обмен мнениями об эффективной организации морских грузоперевозок, о том, что можно сделать в этом направлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!