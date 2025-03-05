Увеличился рынок добровольного страхования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе этого года объем добровольных страховых взносов, собранных страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, составил 140,6 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 22,3 миллиона манатов, или на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за первый месяц 2024 года объем добровольных страховых взносов, собранных страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, составил 118,3 миллиона манатов.

Объем выплат по данному виду страхования за указанный период составил 37,5 млн манатов, что на 7 млн манатов, или на 23% больше, чем годом ранее. В январе прошлого года объем добровольных страховых выплат, выплаченных страховыми компаниями, работающими в Азербайджане, составил 30,5 млн манатов.

В прошлом месяце на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных по данному виду страхования, была произведена страховая выплата в размере 26,7 маната, что на 0,9 маната больше, чем в годовом исчислении. За соответствующий период прошлого года эта сумма составила 25,8 маната.

Напомним, что в январе этого года по линии страховых компаний в Азербайджане было собрано 163,7 миллиона манатов страховых взносов. Этот показатель на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в январе этого года по линии страховых компаний в Азербайджане было произведено 47,6 миллиона манатов страховых выплат, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.