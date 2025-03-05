Как проводится оценка подземных и поверхностных водных ресурсов в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Оценка ресурсов подземных вод на территории Азербайджанской Республики осуществляется на основе гидрогеологических исследований, проводимых Агентством геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики с использованием данных, полученных из 8800 скважин по наблюдению, в том числе более 2100 глубинных скважин лечебных и термальных вод, кяхризов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) заявил начальник отдела контроля за использованием и охраной вод Атахан Бадалов.

По его словам, для проведения регулярных гидрологических мониторингов на реках и в азербайджанском секторе Каспийского моря с целью оценки поверхностных водных ресурсов с помощью 88 станций и пунктов дважды в день проводятся мониторинговые работы по измерению уровня воды, температуры, расхода воды. Для определения химических показателей воды и проведения лабораторных анализов берутся пробы.

"Кроме того, в целях оценки гидрогеологической мелиоративной обстановки и определения динамики засоления почв на орошаемых территориях, проводятся лабораторные исследования образцов почв, определяется содержание солей на 1 литр воды. Карты засоления составляются в масштабе 1: 50000. Данные карты позволяют осуществлять профилактические мероприятия, направленные на осуществление мелиоративных мероприятий на следующем этапе и устранение рисков повторного засоления почв. С помощью оборудования для проведения мониторинга на 40 установленных на реках автоматических гидрологических станциях обеспечивается доступ к соответствующей информации в режиме реального времени", - отметил он.

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