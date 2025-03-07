Узбекистан и Азербайджан ведут переговоры по реализации проекта с использованием данных дистанционного зондирования Земли – "Узбеккосмос" (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ – "Узбеккосмос" и "Азеркосмос" ведут переговоры по практической реализации совместного проекта по первичной оценке засоления почв с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор Агентства космических исследований и технологий при министерстве цифровых технологий Узбекистана ("Узбеккосмос") Шухрат Кадиров.

“В 2024 году между "Узбеккосмос" и "Азеркосмос" было подписано соглашение о реализации совместного проекта по первичной оценке засоления почв с использованием данных дистанционного зондирования Земли. Этот проект станет значимым вкладом в развитие экологического мониторинга и устойчивого землепользования в наших странах”, - сказал он.

По его словам, с самого начала своей деятельности "Узбеккосмос" выстроило прочные и продуктивные отношения с "Азеркосмос". Оба ведомства регулярно проводят консультативные встречи, охватывающие широкий спектр вопросов космической отрасли, включая применение космических технологий, совершенствование нормативно-правовой базы и развитие национальной космической инфраструктуры.

“Важным шагом в сотрудничестве стало подписание в 2022 году Меморандума о взаимопонимании, который заложил основу для дальнейшего взаимодействия”, - отметил Шухрат Кадиров.

Как отметил директор "Узбеккосмос", на сегодня агентство также активно взаимодействует с ведущими агентствами таких стран, как Азербайджан, Турция, Франция, США, Великобритания, Монако, Япония. Сотрудничество осуществляется на двусторонней основе.

“В целях приобретения качественных космических снимков и изучения новых предложений в этой сфере агентство регулярно проводит встречи с рядом компаний, включая Геологическую службу США (USGS). В настоящее время ведется активная работа по обсуждению новых проектов и направлений сотрудничества”, - сказал он.

Он подчеркнул, что "Узбеккосмос" играет важную роль в международных космических организациях, представляя Узбекистан на значимых платформах, таких как Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), Региональная программа применения космической техники для устойчивого развития (RESAP), реализуемая в рамках ЭСКАТО ООН, Организация тюркских государств (ОТГ), Межгосударственный совет по космосу государств – участников СНГ и Международная астронавтическая федерация (IAF). Участие в этих структурах позволяет агентству активно влиять на разработку международных стандартов и нормативов в космической отрасли. В рамках нового стратегического плана агентство намерено продолжать расширять международное сотрудничество, разрабатывать совместные инициативы в области космических исследований, дистанционного зондирования Земли, подготовки кадров, обмена передовыми технологиями и опытом в использовании космических данных для социально-экономического развития.

“Одним из амбициозных проектов является запуск спутника в 2026 году в рамках сотрудничества между Узбекистаном и государствами Организации тюркских государств. Этот проект демонстрирует наш потенциал в создании высокотехнологичных космических систем и готовность к международной кооперации. В настоящее время проект находится на стадии согласования”, - отметил Шухрат Кадиров.

По его словам, основной стратегией агентства на протяжении нескольких лет является подход “Downstream”, который ориентирован на обработку данных и применение новых технологий в практической деятельности. Благодаря реализации Государственной программы космического мониторинга предоставляется уникальная информация для различных отраслей экономики, включая сельское хозяйство, водное хозяйство, земельные отношения, лесное хозяйство, экологию и геологию. Например, система дистанционного зондирования Земли в 2024 году позволила обнаружить и передать в соответствующие органы более 100,000 нарушений государственных норм.

“В 2025 году "Узбеккосмос" продолжит активно содействовать экономическим отраслям с помощью технологий дистанционного зондирования Земли. Это откроет новые возможности для управления территориями, экологического контроля, сельского и водного хозяйства, а также позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы”, - отметил он.

Директор агентства также отметил важные достижения "Узбеккосмос" в этой области: проведена комплексная оценка состояния зеленых зон в восьми регионах страны, что позволяет следить за динамикой изменений экосистем; восстановлена цифровая база данных по сельхозугодьям, что помогает прогнозировать урожайность и точное количество посевов; с помощью мониторинга выявлены случаи поджогов полей после сбора урожая, а также проведена оцифровка 35 дамб для оценки их состояния и объема воды.

“Кроме того, агентство активно развивает новые направления космического мониторинга, включая маркшейдерские работы с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Внедрение точных методов контроля объемов добычи полезных ископаемых, таких как создание топографических карт карьеров, позволяет существенно повысить точность учета природных ресурсов”, - добавил он.

Шухрат Кадиров отметил, что прогнозируемое будущее включает также развитие проекта по оценке испарения и использования воды в сельском хозяйстве с помощью спутниковых данных. Пилотные проекты в трех регионах страны помогут выявить излишнее потребление водных ресурсов и предложить меры по их сохранению, что особенно важно в условиях изменения климата.

"Узбеккосмос" также планирует провести Международный астронавтический конгресс (IAC) в Узбекистане, что станет важным шагом для развития национальной космической инфраструктуры. Узбекистан подаст заявку на проведение этого важнейшего события в 2028 году, что обеспечит стране новые возможности для сотрудничества с мировыми космическими организациями”, - сказал он.

По его словам, агентство также готовится к реализации образовательных проектов в 2025 году, направленных на развитие космических технологий и расширение сотрудничества с ведущими мировыми организациями, такими как NASA.

“Ключевым проектом остается разработка Национальной космической программы до 2035 года, которая будет включать в себя создание инновационной космической инфраструктуры, развитие человеческого капитала, а также участие в международных программах по исследованию Луны и Марса”, - добавил Шухрат Кадиров.