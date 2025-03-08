В Азербайджане будет создан Центр превосходства в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества D8 была достигнута договоренность о создании в Азербайджане Центра превосходства в сфере транспорта (Excellence Center) и формировании в связи с этим рабочей группы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Facebook.

"Мы встретились с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D8 Исиакой Абдулгадиром Имамом, который находится с визитом в Азербайджане.

Обсудили возможности сотрудничества и вопросы расширения законодательной базы в сфере транспорта, особенно в области авиации и морского транспорта.

Договорились о создании в стране Центр превосходства в области транспорта (excellence сenter) и формировании в связи с этим рабочей группы", - отмечается в публикации министра.

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