Назван объем азербайджанского экспорта табака

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года в Азербайджан были импортированы табак и промышленные заменители табачных изделий на сумму 9,6 миллиона долларов США.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете, импорт табака вырос на 1,3 миллиона долларов США, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Так, в первом месяце прошлого года стоимость импортируемого в Азербайджан табака и промышленных заменителей табака составила 8,3 миллиона долларов США.

Кроме того, в прошлом месяце из Азербайджана за рубеж было экспортировано табака и промышленных заменителей табака на сумму 1,6 миллиона долларов США, что на 1 миллион долларов США, или на 40,8% меньше, чем годом ранее. В январе 2024 года стоимость табака и промышленных заменителей табака, экспортируемых из Азербайджана, составила 2,6 миллиона долларов США.

По подсчетам, в январе импорт табачной продукции в Азербайджан превысил экспорт на 8,1 млн долларов США, или в 6,2 раза.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США. Это на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов торгового оборота, на импорт - 2,5 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов, или 64,8%, и на 910 миллионов долларов, или 79,7%, больше, чем годом ранее соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7% больше, чем годом ранее.