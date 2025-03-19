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В Азербайджане с этого года предприниматели смогут получить льготные кредиты для развития искусственного интеллекта

Экономика Материалы 19 марта 2025 13:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане с этого года предприниматели смогут получить льготные кредиты для развития искусственного интеллекта

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В связи с внедрением в Азербайджане технологий искусственного интеллекта субъектам предпринимательства будут предоставлены льготные кредиты, расширен спектр применения гарантийных и других механизмов поддержки.

Как сообщает Trend, это отражено в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной подписанным сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Основным исполнительным органом стратегии назначено министерство экономики. Другими руководителями являются министерство цифрового развития и транспорта и министерство финансов.

Срок реализации стратегии будет охватывать 2025-2028 годы.

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