Бакинский международный автовокзал обслужил рекордное количество пассажиров

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз все автовокзалы и автостанции с 19 марта работают в усиленном режиме.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что за прошедший день из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 386 рейсов, более 14 000 пассажиров были доставлены в пункты назначения. Это рекордный показатель за последние два года.

Для удовлетворения спроса пассажиров по сравнению с обычными днями было выполнено дополнительно 150 рейсов.

45% пассажиров купили билеты онлайн через портал "biletim.az". В связи с покупкой билетов на портале и посредством мобильного приложения biletim.az в период с 20 по 31 марта, будет начислен кэшбэк в размере 3% (карты ATB).

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