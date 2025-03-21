Назван объем торгового оборота Азербайджана со странами ЕС

БАКУ /Trend/ - В прошлом году объем торгового оборота Азербайджана со странами Европейского союза (ЕС) составил 19,6 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 5,2 миллиарда долларов США, или на 21,1 процента меньше, чем в 2023 году.

За год из Азербайджана в страны ЕС было осуществлено операций по экспорту на сумму 16,8 миллиарда долларов США (на 5 миллиардов долларов США или на 22,9 процента меньше, чем годом ранее), импорту на 2,8 миллиарда долларов США (на 219,7 миллиона долларов США или на 7,3 процента меньше, чем годом ранее).

Доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана за отчетный период составила 63,31 процента, а в общем объеме импорта - 13,2 процента.

Так, в течение 2024 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Италией составил 11,4 миллиарда долларов США. За этот период из Азербайджана в Италию было экспортировано продукции на сумму 10,9 миллиарда долларов США. В свою очередь, из Италии в Азербайджан была импортирована продукция на сумму 515,8 миллиона долларов США. За отчетный период торговые операции с Италией составили 23,92 процента от общей торговли страны.

Представляем читателям объем торгового оборота Азербайджана со странами ЕС в течение 2024 года:

Страны ЕС Экспорт (в долларах США) Соотношение к общему объему экспорта (в процентах) Импорт (в долларах США) Соотношение к общему объему импорта (в процентах) Германия 776 979.82 2.93 825 711.54 3.92 Австрия 50 644.50 0.19 87 183.75 0.41 Бельгия 17 520.12 0.07 69 230.32 0.33 Болгария 683 048.98 2.57 35 603.23 0.17 Чехия 1 088 485.92 4.10 64 829.45 0.31 Дания 124.72 0.00 51 818.40 0.25 Эстония 9 735.39 0.04 6 717.86 0.03 Финляндия 174.64 0.00 29 939.57 0.14 Франция 96 304.09 0.36 235 308.66 1.12 Хорватия 873 440.82 3.29 5 312.14 0.03 Ирландия 139 782.11 0.53 40 487.12 0.19 Испания 163 696.23 0.62 146 175.95 0.69 Швеция 1 400.33 0.01 43 023.92 0.20 Италия 10 875 130.22 40.95 515 802.37 2.45 Кипр 10 760.04 0.04 3 109.81 0.01 Латвия 5 876.57 0.02 21 228.94 0.10 Литва 5 541.28 0.02 60 418.63 0.29 Люксембург 29 771.72 0.11 2 408.65 0.01 Венгрия 7 512.23 0.03 54 829.77 0.26 Мальта 14 375.09 0.05 2 209.36 0.01 Нидерланды 149 971.00 0.56 98 774.42 0.47 Польша 68 315.62 0.26 153 709.14 0.73 Португалия 631 357.54 2.38 15 537.72 0.07 Румыния 476 867.83 1.80 85 900.75 0.41 Словакия 122.27 0.00 46 068.31 0.22 Словения 8 130.63 0.03 21 949.61 0.10 Греция 626 591.02 2.36 57 334.39 0.27 Итого 16 811 660.70 63.31 2 780 623.77 13.20

Отметим, что в течение 2024 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами (180 стран) на сумму 47,6 миллиарда долларов США. На долю экспорта пришлось 26,5 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота и 2,6 миллиарда долларов США на долю импорта.