Обнародован объем грузоперевозок морским транспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года морским транспортом через территорию Азербайджана перевезено 440,6 тыс. тонн грузов на сумму 438,4 млн долларов США.

Об этом сообщили Trend в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, этот показатель на 185,5 млн долларов США, или 73,3% больше в стоимостном выражении и на 154,1 тыс. тонн, или 53,8% больше по объему по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Так, за отчетный период морским транспортом в Азербайджан было импортировано 420,3 тыс. тонн грузов на сумму 431 млн долларов США. Это на 205,2 млн долларов США, или на 90,9% больше по стоимости и на 143 тыс. тонн, или на 51,5% больше по объему по сравнению с январем-февралем 2024 года.

В то же время в январе-феврале текущего года морским транспортом из Азербайджана было экспортировано 20,3 тыс. тонн грузов на сумму 7,3 млн долларов США, что на 19,8 млн долларов США, или 72,9% меньше в стоимостном выражении и 11,1 тыс. тонн, или в 2,2 раза больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за январь-февраль текущего года различными видами транспорта было перевезено 10,6 млн тонн грузов на общую сумму 8,9 млрд долларов США, что на 1,7 млрд долларов США, или 23,2% и на 678,7 тыс. тонн, или 6,8% больше по объему, чем за тот же период 2024 года.