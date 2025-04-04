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Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)

Экономика Материалы 4 апреля 2025 16:53 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)
Фото: Ровшан Наджаф / Х

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы поставок и транспортировки природного газа между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Румынией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице президента SOCAR Ровшана Наджафа в соцсети Х.

"На встрече с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдюжей мы особо отметили высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией. В рамках встречи мы обменялись мнениями по деятельности SOCAR в Румынии, поставкам и транспортировке природного газа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в публикации.

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Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)
Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)
Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)
Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)
Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)
Обсуждены вопросы поставок природного газа между SOCAR и Румынией (ФОТО)
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