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Азербайджан оценил возможности сотрудничества с израильскими компаниями в сфере ж/д транспорта

Экономика Материалы 8 апреля 2025 17:17 (UTC +04:00)
Азербайджан оценил возможности сотрудничества с израильскими компаниями в сфере ж/д транспорта
Фото: Рашад Набиев / Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил с израильскими компаниями "ICL Group" и "Elbit Systems" вопросы углубления стратегического сотрудничества в области автомобильного и железнодорожного транспорта, а также в сферах кибербезопасности, цифровой устойчивости и искусственного интеллекта.

Об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Facebook, сообщает Trend.

"Прошла встреча с руководством израильских компаний "ICL Group" и "Elbit Systems. С представителями "ICL Group" мы обсудили возможности сотрудничества в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможных перспективах участия компании в осуществлении перевозок, в частности в рамках Среднего коридора. На встрече с представителями Elbit Systems в центре внимания были вопросы углубления стратегического сотрудничества в области кибербезопасности, цифровой устойчивости и искусственного интеллекта. Также были рассмотрены возможности создания центров передового опыта и обучения в нашей стране", - отмечается в публикации.

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