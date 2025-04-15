Счетная палата обнаружила значительные финансовые нарушения в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Счетная палата выявила финансовые нарушения в Нахчыванской АР на сумму 46,6 миллиона манатов.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на "Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году".

По итогам завершенных в прошлом году аудиторских проверок, проведнных Управлением Счетной палаты по Нахчыванской Автономной Республике в рамках рабочего плана, были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 46,6 миллиона манатов. Из них 12,7 миллиона манатов составляют ущерб государственному бюджету.

Среди выявленных нарушений 31,5 миллиона манатов составляют средства, не перечисленные в бюджет Нахчыванской Автономной Республики и оставшиеся на банковских счетах.

Кроме того, по результатам проведённых аудитов были зафиксированы искажения в финансовой отчётности на сумму 19 миллионов манатов, из которых 18,3 миллиона манатов квалифицируются как значительные искажения.

Помимо указанных нарушений, в соответствии с Планом работы на 2024 год, аудиторы также выявили неэффективное использование средств на сумму 2,3 миллиона манатов.

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