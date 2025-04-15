Счетная палата Азербайджана выявила случаи неэффективного расходования госсредств в прошлом году

БАКУ /Trend/ - Аудитами, проведенными Счетной палатой в прошлом году, установлено, что в некоторых случаях было допущено неэффективное использование государственных средств и имущества.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году".

Согласно данным, Палата выявила неэффективные расходы в размере 155,4 миллиона манатов в ходе аудитов, завершенных по плану работы на прошлый год

Из неэффективных расходов 20,2 млн манатов были связаны с функциональной деятельностью, 29,2 млн манатов – с неиспользованием возможностей экономии, 34,7 млн манатов – неиспользованием или передачей в пользование другой стороне товаров, оборудования и сооружений, а 71,3 млн манатов – прочим неэффективным использованием.

Аудиты показывают, что в некоторых случаях поставленные стратегические цели не были достигнуты, не применялись документы, содержащие стратегический план развития и годовые операционные планы по функциональной деятельности.

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