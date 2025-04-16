Увеличился товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном составил 71,9 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 17,9 миллиона долларов США, или 32,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период объем торгового оборота с Казахстаном составил 0,81 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-феврале текущего года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано товаров на сумму 12,2 миллиона долларов США. Это на 4,9 миллиона долларов, или 67,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в отчетный период из Казахстана в Азербайджан были осуществлены торговые операции на сумму 59,7 миллиона долларов США, что на 13 миллионов долларов, или 27,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2 процента.

В отчетном периоде 4,8 миллиарда долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 миллиарда долларов - на долю импорта, что на 13 миллионов долларов, или 0,3 процента меньше и на 1,7 миллиарда долларов, или 69,2 процента больше, соответственно, в годовом выражении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 миллионов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов, или в 3,7 раза меньше в годовом сравнении.