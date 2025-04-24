"Азеркосмос" почти полностью окупил вложенные инвестиции

БАКУ /Trend/ - "Азеркосмос" получил 650 миллионов манатов дохода от вложенных инвестиций в размере 700 миллионов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам временно исполняющий обязанности председателя правления "Азеркосмос" Дунай Бедирханов в кулуарах Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

"С 2013 года на орбиту выведены 3 спутника "Азеркосмоса". В настоящее время мы предоставляем услуги примерно в 50 странах через спутники Azerspace-1 и Azerspace-2. Из вложенных 700 миллионов манатов 650 миллионов уже получены в виде доходов",- добавил он.

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